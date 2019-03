Bergen op Zoom wil de nieuwe hoofdlocatie van het Bravis op het terrein ten Noord-Oosten van Knooppunt Zoomland. Dat werd donderdag tijdens een vergadering van de gemeenteraad in de sporthal bekendgemaakt.

Het Bravis Ziekenhuis wil in 2025 één nieuwe hoofdlocatie hebben. Aangezien de huidige locaties van de ziekenhuizen in Bergen op Zoom en Roosendaal niet aan de eisen voldoen, is een nieuwe locatie nodig.

De gemeente Roosendaal liet eerder al weten in te zetten op de locatie Bulkenaar. Dat ligt ten oosten van de stad langs de A58. Bergen op Zoom ziet het ziekenhuis liever tegen haar eigen stad aan gerealiseerd worden, op het terrein tegenover Philip Morris.

Een belangrijk onderwerp bij de nieuwe locatiekeuze is de 45 minuten norm. Die houdt in dat alle patiënten binnen 45 minuten op de Eerste Hulp moeten kunnen zijn. Voor delen van Tholen en Woensdrecht is het halen van die norm geen gegeven. Daar zijn de aanrijtijden nu al kritiek.

Het Bravis ziekenhuis is momenteel samen met projectleiders van de betrokken gemeenten bezig met het analyseren van de diverse mogelijke locaties. In april moet daarover een knoop worden doorgehakt.