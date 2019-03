Agenten hebben woensdagavond een vierde verdachte opgepakt van betrokkenheid bij het drugslab dat dinsdag in de Voorstraat in Roosendaal werd ontdekt. Het gaat om een 28-jarige man uit Dinteloord.

De man werd woensdag in zijn auto gecontroleerd op een industrieterrein in Etten-Leur. Agenten hadden direct het vermoeden dat de verdachte onder invloed van drugs was.

In de auto zat ook een tweede persoon. De agenten wilden de mannen en het voertuig controleren maar toen pakte de 28-jarige man een van de agenten vast. Die besloten daarop pepperspray in te zetten, waarop de man kon worden aangehouden.

De bijrijder werd ook gearresteerd maar is inmiddels weer vrij. Hij is niet meer verdacht. In de auto lagen onder meer een mes en drugs.

De 28-jarige verdachte werd ambtshalve door een agent herkend bij het drugslab in Roosendaal. Hij wist die dinsdag echter te ontkomen en stond sindsdien gesignaleerd. Hij zit nu vast en wordt verhoord. Zijn rol bij het drugslab wordt onderzocht.

Politie trof drugslab aan in woning

De politie trof het drugslab dinsdagmiddag aan in een woning in de Voorstraat in Roosendaal. De drie verdachten die eerder werden aangehouden, zouden de bewoners zijn van het pand.

Volgens de politie werd vermoedelijk xtc in het lab geproduceerd.