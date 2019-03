Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak van de dood van een 46-jarige vrouw in Wernhout. De echtgenoot van het slachtoffer, nu 48 jaar, werd op maandag 25 februari veroordeeld door de rechtbank tot een gevangenisstraf van dertien jaar wegens doodslag.

De vrouw werd in de nacht van 24 op 25 maart 2018 in haar woning in Wernhout om het leven gebracht. De man heeft toegeven dat hij zijn echtgenoot op het hoofd heeft geslagen, om haar daarna met een elektriciteitssnoer te wurgen.

Het OM had achttien jaar cel geëist voor moord, maar dat achtte de rechtbank niet bewezen vanwege onvoldoende bewijs dat de man met voorbedachte rade handelde. Er kan namelijk niet worden achterhaald in welke volgorde en in welk tijdsbestek de gewelddadige handelingen van de man hebben plaatsgevonden.

Hierdoor kan niet worden bewezen of de man tijd had om na te denken over zijn handelen en daarom kan moord niet worden vastgesteld.