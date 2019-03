De politie heeft dinsdag op twee locaties in Bergen op Zoom hennepkwekerijen aangetroffen.

In een woning aan de Augustalaan stuitte de politie op de bovenste verdieping een in werking zijnde hennepkwekerij. In het pand werden geen verdachten aangetroffen.

Op de bovenste verdieping van de woning stonden in een ruimte 148 hennepplanten. Na onderzoek werd vastgesteld dat hier eerdere oogsten waren gerealiseerd en dat de elektriciteit illegaal werd afgetakt. De woning is daarom van het energienetwerk afgesloten.

In een woning aan de Paulusberg werden in de kruipruimte en de garage hennepkwekerijen aangetroffen. Ook in deze woning was niemand aanwezig.

In de eerste ruimte stonden in een kweektent 56 forse hennepplanten en in een afgeschermd deel van de garage 152 grote hennepplanten. Ook hier bleek uit onderzoek dat er eerdere oogsten waren gerealiseerd en de elektriciteit illegaal was afgetapt.