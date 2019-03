West-Brabant Pilot voor fietsen in binnenstad Bergen op Zoom van start Wethouder Patrick van der Velden van Bergen op Zoom heeft woensdagmiddag het startsein gegeven voor de pilot Fietsen in de Binnenstad. De komende vier maanden is het legaal om te fietsen in de binnenstad. Daarna wordt de pilot geëvalueerd en wordt het nieuwe fietsbeleid, hoopt de wethouder, officieel doorgevoerd.