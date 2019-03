De politie heeft vrijdag een veertigjarige vrouw uit Raamsdonksveer aangehouden in Moerdijk omdat zij pepperspray in bezit had.

Dat laat de politie weten. De vrouw werd door een motoragent aan de kant gezet toen hij haar op de A59 een telefoon vast zag houden.

Vervolgens zag de agent dat de vrouw pepperspray in een deur van haar auto had zitten. Nadat de vrouw werd aangehouden, bleek dat ze ook een kleine hoeveelheid drugs op zak had.

De politie heeft de drugs en de pepperspray in beslag genomen. de politie ook restanten van harddrugs. De recherche neemt de zaak in onderzoek en de vrouw zit nog vast voor verhoor.