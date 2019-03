West-Brabant Rabobank gaat waarde van buit kluisroof Oudenbosch terugeisen De Rabobank zal de waarde terugeisen van de sieraden en contanten die zijn buitgemaakt bij de geruchtmakende kluisroof in het filiaal in Oudenbosch, heeft een woordvoerder van de bank donderdag gezegd in de rechtbank in Breda.