Het NS-station van Bergen op Zoom kan tussen 2022 en 2023 een opknapbeurt verwachten. Dat is donderdag bekendgemaakt door NS bij de presentatie van de jaarcijfers.

Vorig jaar werd al bekend dat er op 222 stations een watertappunt komt.

De NS meldt dat 2018 een goed jaar was voor de Nederlandse treinreiziger. Nooit eerder was de waardering voor het treinreizen zo hoog: 86 procent van de reizigers is tevreden.

Reizigers waren vaker op tijd met een punctualiteit van 92,6 procent; in 2017 was dit nog 91,6 procent. Daarnaast had 95,1 procent van de reizigers in 2018 in de spits een zitplaats tegenover 95 procent in 2017.