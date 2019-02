West-Brabant 48-jarige Wernhouter krijgt dertien jaar cel voor doden vrouw De rechtbank in Breda heeft een 48-jarige Wernhouter maandag veroordeeld tot dertien jaar cel wegens het doden van zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd gevonden in de woning van het echtpaar in Wernhout. De rechter acht bewezen dat de man zijn destijds 46-jarige vrouw in de nacht van 24 op 25 maart 2018 met fors geweld om het leven heeft gebracht.