De rechtbank in Breda heeft een 48-jarige Wernhouter maandag veroordeeld tot dertien jaar cel wegens het doden van zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd gevonden in de woning van het echtpaar in Wernhout. De rechter acht bewezen dat de man zijn destijds 46-jarige vrouw in de nacht van 24 op 25 maart 2018 met fors geweld om het leven heeft gebracht.

De opgelegde straf is minder zwaar dan het Openbaar Ministerie had geëist. De officier van justitie pleitte voor een celstraf van achttien jaar.

De man had na het dodelijke incident de politie gebeld om te melden dat hij was overvallen toen hij afval wilde weggooien in een container. Ook zei hij dat hij niet wist waar zijn vrouw was.

De politie kwam ter plaatse en trof het lichaam van de vrouw in de woning van het echtpaar. In het opvolgende onderzoek vonden onderzoekers kleding van de man dat was verstopt achter het voorpaneel van een wc. Op deze kleding zaten bloedsporen van de man. Op zijn slippers werd ook bloed van de vrouw gevonden.

De man heeft toegeven dat hij zijn echtgenoot op het hoofd heeft geslagen, om haar daarna met een elektriciteitssnoer te wurgen. Ook acht de rechtbank gewezen dat hij haar heeft gestoken.

Rechter acht moord niet bewezen

Volgens de rechter is er geen bewijs dat de man met voorbedachte rade heeft gehandeld. Er kan namelijk niet worden achterhaald in welke volgorde en in welk tijdsbestek de gewelddadige handelingen van de man hebben plaatsgevonden.

Hierdoor kan niet worden bewezen of de man tijd had om na te denken over zijn handelen en daarom kan moord niet worden vastgesteld.

Het "bruut geweld" dat de man heeft toegepast, wordt hem zwaar aangerekend door de rechter. De kinderen van het echtpaar konden geconfronteerd worden met dit geweld. De zoon en de dochter zijn in andere gezinnen ondergebracht.

Ook rekent de rechtbank mee dat de man heeft geprobeerd de politie te misleiden door te doen alsof hij overvallen was.