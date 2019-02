Vier scholen en kinderopvanglocaties in de gemeente Moerdijk gaan intensief samenwerken, op die wijze ontstaan integrale kindcentra (IKC).

Vier scholen krijgen gezamenlijk 24.000 euro subsidie om zich te ontwikkelen tot zo'n centrum. Het gaat om St. Jozef in Noordhoek, De Boemerang en de Arenberg in Zevenbergen en combinatie De Regenboog in Zevenbergen en de Mariaschool in Langeweg.

De basisschool in Noordhoek wil zich omvormen tot "community center" voor het dorp. De Boemerang was al bezig om het stempel IKC te krijgen. Daarnaast profileert deze school zich met Engels en techniek. Het is de bedoeling dat deze accenten ook gelegd worden in het totale kindcentrum.

Alle pilots werken vanuit de vraag wat kinderen in deze tijd nodig hebben voor hun ontwikkeling en hoe professionals vanuit school, kinderopvang, sport, cultuur en het bedrijfsleven hen kunnen helpen met nieuwe ervaringen en inzichten.

In 2020 zijn de vier IKC's naar verwachting actief.