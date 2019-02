Als het aan de organisatie van de Draai van de Kaai ligt, verschijnen er op maandag 5 augustus weer grote namen aan de start van de Roosendaalse wielerkoers.

De Draai kreeg de afgelopen twee jaar behoorlijk wat kritiek over zich heen. Voorheen verschenen grote namen als Alberto Contador, Mark Cavendish, Thomas Dekker en Michael Boogerd aan de start, maar in 2017 besloot de organisatie het over een andere boeg te gooien.

Geen gedoodverfde winnaar meer bij de Draai, maar een dag vol topsport met professionele renners die écht gaan koersen. Het kwam de organisatie op de nodige kritiek te staan, want bijvoorbeeld de wielerronde in Etten-Leur had wél die grote namen en de entree is daar gratis.

"We hebben na de laatste Draai een bijeenkomst gehouden met onze partners en natuurlijk hebben we ook gekeken naar wat er online allemaal gezegd wordt", stelt Pascal de Geus.

Terug naar de oude formule

Op basis daarvan is besloten om terug te gaan naar de oude formule: een kleiner parcours met toprenners van de Tour en de Giro. "Dit is de veertigste editie van De Draai, een mooie gelegenheid om uit te pakken met grote namen", aldus De Geus.

Het gaat dan om een parcours van 1700 meter. De renners starten vanaf de Kade om vervolgens te koersen over de Oostelijke Havendijk, Wethouder Lanenstraat, Jan Vermeerlaan en via de Burgemeester Freijterslaan terug te keren naar de Kade. "We hebben natuurlijk ook deels te maken met de ontwikkelingen rondom Stadsoevers, waarbij aan beide havendijken wordt gewerkt. Maar, dit hadden we al op de planning staan."