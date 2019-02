West-Brabant Hennepkwekerijen aangetroffen in woningen Roosendaal en Steenbergen De politie heeft woensdagochtend in een woning aan de Bandeliersberg in Roosendaal een hennepkwekerij aangetroffen met 286 planten. In een woning aan de Grimbergen in Steenbergen troffen agenten een in opbouw zijnde hennepkwekerij aan.