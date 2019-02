West-Brabant College zet in op uitbreiding dorpsplein Rucphen De gemeente Rucphen is bereid om extra grond aan te kopen voor een uitbreiding van het dorpsplein. Dat schrijft burgemeester Marjolein van der Meer Mohr in een brief aan VVD-fractievoorzitter Hilde Spijkers-Suijkerbuijk in reactie op een eerder schrijven van laatstgenoemde.