De gemeente Roosendaal wil de CO2-uitstoot flink omlaag brengen, maar om dat te kunnen realiseren moeten onder meer particuliere woningen verduurzaamd worden.

Woningcorporaties zijn al goed bezig als het gaat om het verduurzamen van hun woningen en ook bedrijven zijn er druk mee bezig, maar er zijn ook nog genoeg particulieren woningen waar we een slag kunnen slaan", vertelt wethouder Klaar Koenraad.

Daarom hebben alle woningeigenaren afgelopen week een brief ontvangen. "We hebben verschillende brieven verstuurd, afhankelijk van het soort huis waar je woont", legt de wethouder uit. Zo is één brief verstuurd naar zo'n 8.500 huiseigenaren die een huis hebben van vóór 1977 met relatief hoge stookkosten.

en wordt bijvoorbeeld aangeraden om eens na te denken over spouwmuurisolatie, vloerisolatie en zonnepanelen. "Sommige mensen hebben dit soort maatregelen wellicht al getroffen, maar dan horen we dat ook graag. De mensen die wel interesse hebben in het verduurzamen van hun woning, die willen we ontlasten door ze hulp aan te bieden."

Gemeente werkt samen met adviesorganisatie

De gemeente Roosendaal werkt hierbij samen met Winst uit je woning. Zij leveren adviseurs die langsgaan bij de inwoners die geïnteresseerd zijn in het verduurzamen van hun woning.

"Voor 29 euro komt er iemand bij je langs die komt kijken naar welke maatregelen je al hebt getroffen en welke maatregelen voor jouw huis geschikt zijn." Zo'n adviseur geeft je dan een advies en verschillende mogelijkheden van installateurs om deze maatregelen meteen te realiseren.

"Door de grootte van dit project en de efficiënte aanpak, is het mogelijk kwaliteit, service en aantrekkelijke prijzen aan te bieden. Hierdoor kunnen de investeringen in zonne-energie en isolatie nog sneller terugverdiend worden."

Van de 20.000 huishoudens die nu een brief krijgen, verwacht de gemeente dat zo'n 10 procent gaat reageren. "We verwachten dat tweeduizend mensen geïnteresseerd zijn in het verduurzamen van hun woning, maar van die 2000 gaat waarschijnlijk 20 procent ook uiteindelijk echt actie ondernemen."