De politie heeft woensdagochtend in een woning aan de Bandeliersberg in Roosendaal een hennepkwekerij aangetroffen met 286 planten. In een woning aan de Grimbergen in Steenbergen troffen agenten een in opbouw zijnde hennepkwekerij aan.

In de woning in Roosendaal troffen agenten -naast de vondst van de jonge hennepplanten - ook nog 256 gram aan gedroogde henneptoppen aan in de woning.

Die zouden volgens de politie het resultaat zijn van ten minste twee voorgaande hennepoogsten in de woning.

Op het moment dat de agenten de hennepkwekerij in Roosendaal aantroffen, was er niemand in de woning aanwezig. Er is dan ook nog niemand aangehouden in deze zaak.

Ook in een woning aan de Grimbergen in Steenbergen troffen agenten woensdagochtend, verdeeld over twee slaapkamers, een - in opbouw zijnde -hennepkwekerij aan.

Verdachte Steenbergen probeerde te vluchten

De in de woning aanwezige 23-jarige man uit Steenbergen probeerde te vluchten maar hij werd ter plaatse aangehouden. Hij zit vast en wordt door de politie verhoord.

In diezelfde woning in Steenbergen werd bovendien een doorgeladen vuurwapen aangetroffen en door de politie in beslag genomen.

Zowel in de woning in Roosendaal als in de woning in Steenbergen werd de elektriciteit illegaal verkregen. De woningen zijn daarom nu van het energienetwerk afgesloten.