De meeste gemeenten met vermogende huishoudens van Nederland lagen in 2017 in Brabant. Specifiek de kleinere Brabantse gemeenten Sint Anthonis, Alphen-Chaam, Oirschot, Haaren, Reusel-De Mierden en Hilvarenbeek domineren de top tien van meest vermogende huishoudens in Nederland, blijkt dinsdag uit cijfers van het CBS.

Het doorsnee vermogen ligt in die kleine Brabantse gemeenten tussen de 183 en 208 duizend euro.

Bovendien zijn de vermogens in 2017 in veel van de Brabantse huishoudens gestegen vergeleken met een jaar daarvoor. Zo zijn huishoudens in de gemeenten Sint Anthonis, Alphen-Chaam, Oirschot, Reusel-De Mierden en Hilvarenbeek in 2017 ten opzichte van een jaar eerder 4 tot 11 procent vermogender.

Ook landelijk is het vermogen van de huishoudens gestegen. Zo nam het doorsnee vermogen in 2017 toe met ruim zesduizend euro tot 28 duizend euro in 2017.

Grote verschillen tussen regio's

Volgens het CBS komt de vermogensstijging door de toenemende woningwaarde. Wel zijn de verschillen tussen arm en rijk en tussen de verschillende Nederlandse regio's groot volgens het statistiekbureau.

Zo is het vermogen in de Brabantse gemeenten Drimmelen, Haaren, Asten en Rucphen in 2017 met 3 tot 6 procent gedaald vergeleken met een jaar eerder.

Volgens het CBS zijn de hoogste vermogens vooral te vinden bij 65-plussers. Mensen in die bevolkingsgroep bezitten vaak een eigen huis en hebben de hypotheek bijna of helemaal afgelost.