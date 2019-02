Over twee weken viert Etten-Leur Carnaval. Een overzicht van alle activiteiten in Stijlorenrijk (Etten) en Ut Zwaajgat (Leur).

Grote optocht

Elke dorpskern viert dit feest op eigen wijze, met een eigen prins en eigen gevolg. Maar voor de grote carnavalstocht wordt een uitzondering gemaakt. Op zondag 3 maart vindt de gezamenlijke grote carnavalsoptocht voor de vijftigste keer plaats.

De eerste 25 keer voerde de stoet van Stijlorenrijk naar Ut Zwaaigat. In 2019 zal voor de 25e keer van Ut Zwaaigat naar het Stijlorenrijk gereden worden.

In de optocht wordt gestreden om diverse prijzen in de categorieën: grote wagens, kleine wagens, grote groepen, kleine groepen, individuen en paren en de tussencategorie.

De deelnemers zijn meestal al maanden bezig om hun bouwwerk of act voor te bereiden. Vaak wordt het motto van beide carnavalsverenigingen in hun creatie verwerkt. Het motto van de Stijloren luidt dit jaar 'We trekken 't stripke dur' en van de Leurse Leut is het motto 'Wemme ut beste stukske'.

Kritisch zijn op de maatschappij

Ook kan carnaval gebruikt worden om op een grappige manier kritisch te zijn over de (plaatselijke) maatschappij. We zien dit in de plaatselijke carnavalsmotto's, maar ook in de creaties in de carnavalsoptochten en bij de tonpraotavonden.

Men zegt ook dat het woord carnaval afgeleid is van het Latijnse Carrus Navalis, het Latijnse woord voor scheepswagen. De scheepswagen verwijst dan naar de prinsenwagen in de optocht, die op een narrenschip leek. Later werd deze prinsenwagen de Blauwe Schuit genoemd.

In dit kader is het mooi dat de prinsenwagen van Ut Zwaaigat nog steeds de vorm van een narrenschip heeft en bij het passeren van de spoorlijn nog altijd zijn mast moet laten zakken.

Prinsen aanwezig op kinderoptocht

De kinderoptocht trekt ieder jaar van Etten naar Leur. Beide prinsen zijn daarbij aanwezig en genieten van de jeugd. Onbegrijpelijk vinden ze het dat het grote aantal deelnemers na de basisschoolleeftijd afneemt.