In vrijwel alle gemeentes in West-Brabant is in 2018 een daling in het aantal zakkenrollerijen waar te nemen.

Dat blijkt uit cijfers van de politie. Alleen in Woensdrecht is sprake van een stijging. In deze plaats vonden vorig jaar zes zakkenrollerijen plaats tegenover vijf in 2017.

Cijfers in West-Brabant (2018/2017) Bergen op Zoom: 25/55

Breda: 203/373

Etten-Leur: 11/26

Halderberge: 3/5

Moerdijk: 7/8

Roosendaal: 36/83

Rucphen: 1/5

Landelijk constateerde de politie in 2018 in totaal 15.110 zakkenrollerijen. In 2017 waren dat er nog 20.885, een afname van 5.775.