In de afgelopen dagen zijn verschillende mensen het slachtoffer geworden van straatroven in Bergen op Zoom. De politie is nog op zoek naar getuigen die ons mogelijk kunnen helpen bij het onderzoek.

Vrijdag aan het eind van de middag werd een vrouw van haar tas beroofd op de Van Konijnenburgweg, zaterdagmiddag en –avond volgden nog meer straatroven of pogingen daartoe.

Zaterdagmiddag rond 13.15 uur liep een 53-jarige vrouw bij winkelcomplex De Zeeland over de Escarp in Bergen op Zoom. Op een gegeven moment voelde zij dat haar tas van haar schouder gerukt werd. De vrouw kwam hierdoor ten val en liep hierbij letsel op. De beroving werd gepleegd door een man op een scooter. Nadat hij de tas gegrepen had ging de man er vandoor.

Zaterdag aan het begin van de avond, rond 18.15 uur, werd er wederom een roof gepleegd. Een 61-jarige vrouw liep door de Kloosterstraat toen er een scootertje langs haar reed en haar tas van haar schouder probeerde te rukken. Omdat het hengsel brak kreeg de dief de tas niet te pakken, maar de vrouw kwam wel ten val. Zij raakte licht gewond.

Later op de avond, omstreeks 21.55 uur, liep een 49-jarige man met zijn dochter van 15 over de Korenmarkt nadat hij zijn auto geparkeerd had. Ineens kwam er vanuit het niets een man tussen de auto’s vandaan die hem bedreigde met een mes. Hij wilde geld. Het slachtoffer raakte in een worsteling met zijn belager en beide mannen vielen op de grond.