Tegen een 38-jarige man uit Sint Willebrord en een 61-jarige man uit Roosendaal zijn gevangenisstraffen tot 3,5 jaar geëist door het Openbaar Ministerie (OM). Ze worden beiden verdacht van witwaspraktijken.

De 38-jarige man zou 854.000 euro aan contact geld en een Range Rover hebben witgewassen. Ook zou hij de Rabobank hebben opgelicht door een hypotheek van 514.000 euro te nemen met valse papieren. De man is een bekende van de politie uit het drugscircuit.

De 61-jarige man zou betrokken zijn geweest bij het witwassen van de Range Rover.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst trof bij een onderzoek in de woning van de 38-jarige 23.000 euro aan in een verborgen ruimte in het aanrecht. In de afzuigkap werd 1.500 euro gevonden.

Later bleek dat de verdachte ook een kluis bezat in Rotterdam, waar 830.000 euro aan contanten werd aangetroffen. In de kluis lagen de eigendomspapieren van de woning van de verdachte.

Daarnaast bleek de verdachte een hypotheek bij de Rabobank te hebben afgesloten met een valse werkgeversverklaring en salarisstroken.