Een 43-jarige man uit Bergen op Zoom is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden op verdenking van woninginbraak en auto-inbraak. Hij kon door een oplettende getuige herkend worden.

Een oplettende getuige had verdachte geluiden gehoord in de Waalstraat en had kort daarna een verdacht persoon zien weglopen. De agenten zagen een man staan die voldeed aan het opgegeven signalement en spraken hem aan.

Er werd geconstateerd dat iemand had geprobeerd in te breken in de woning in de Waalstraat. Daarna kon de man aangehouden worden. De man bleek ook inbrekerswerktuig op zak te hebben. Hij moest mee naar het bureau voor nader onderzoek en verhoor.

Tijdens het onderzoek trof de politie in de Amstelstraat een auto aan waarin was ingebroken. De auto inbraak wordt meegenomen in het onderzoek, net zoals de gepleegde auto-inbraak op de Noordsingel in de nacht van donderdag op vrijdag 1 februari. Daarbij werd ook een signalement afgegeven waar de nu aangehouden verdachte aan voldoet.

De politie zet het onderzoek voort en verricht onder andere sporenonderzoek. De verdachte zit nog vast.