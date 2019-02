West-Brabant Politie onderzoekt mogelijke vechtpartij in Hoogerheide De politie doet momenteel onderzoek naar een mogelijke vechtpartij in Hoogerheide die in de nacht van dinsdag op woensdag plaatsvond. Een negentienjarige man uit Ossendrecht is vermoedelijk rond 1.00 uur op de Raadhuisstraat geschopt en geslagen terwijl hij op de grond lag.