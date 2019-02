De voorzitter van stembureau 't Weike in Lepelstraat wordt door het OM niet vervolgd voor verkiezingsfraude. Dat heeft het OM vrijdag bekend gemaakt.

Bij het bureau 't Weike werden bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 twee uitgebrachte stemmen stembiljetten minder geteld dan het aantal stembiljetten.

Het proces verbaal van het stembureau werd vervolgens foutief ingevuld door de voorzitter van het stembureau om het administratief toch kloppend te maken. Het OM ziet dit als valsheid in geschrift.

De kiezers in de gemeente Bergen op Zoom mogen er vanuit gaan dat verkiezingen volgens de juiste procedures en met de nodige zorgvuldigheid worden verricht. De voorzitter is hier verantwoordelijk voor. De kwestie heeft in de gemeente Bergen op Zoom tot een hertelling geleid van de uitgebrachte stemmen.

Voorzitter had niet de intentie om uitslag te beïnvloeden

Het OM heeft echter besloten niet over te gaan tot strafvervolging. De voorzitter betuigde spijt en had niet de intentie om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden. De verkiezingsuitslag is ook niet beïnvloed geweest en de verdachte is niet eerder in aanraking geweest met politie en justitie.

Bovendien zal de man uit Bergen op Zoom geen rol hebben bij komende verkiezingen in zijn gemeente.