West-Brabant Cultuurprijs Zundert nieuw leven ingeblazen In Zundert wordt komende maand voor de eerste keer sinds 2016 weer de Cultuurprijs Zundert uitgereikt. Dat gebeurt op vrijdag 8 februari 2019 door cultuurwethouder Twan Zopfi in De Weeghreyse in Rijsbergen.