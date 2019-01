In Zundert wordt komende maand voor de eerste keer sinds 2016 weer de Cultuurprijs Zundert uitgereikt. Dat gebeurt op vrijdag 8 februari 2019 door cultuurwethouder Twan Zopfi in De Weeghreyse in Rijsbergen.

De laatste keer dat de Cultuurprijs Zundert werd uitgereikt, ging deze naar Stichting Rotor in Zundert.

Na deze uitreiking van de Cultuurprijs Zundert over het jaar 2015, in april 2016, besloot de organisatie de stekker uit het evenement te trekken. "De prijs is gezien de geringe respons en het lage aantal aanmeldingen overbodig geworden", zo stelde Barry Joosen, de toenmalige voorzitter van de Stichting Cultuurprijs Zundert, destijds.

Ooit had Rijsbergen een heuse Cultuurprijs, maar die stierf na de gemeentelijke herindeling een stille dood. In 2011 werd het initiatief nieuw leven ingeblazen. Ook in 2012, 2013 en 2014 werden cultuurprijzen uitgereikt. In 2015 werd besloten om er een tweejaarlijkse uitreiking van te maken. Een besluit waar in het Zundertse nauwelijks op zou zijn gereageerd.