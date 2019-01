West-Brabant Doktersassistent ontslagen om verworven erfenis van terminale patiënt Een doktersassistente is ontslagen, omdat ze in het geheim een geregistreerd partnerschap was aangegaan met een terminale patiënt. Ze werd als enige erfgenaam in zijn testament opgenomen. De kantonrechter in Bergen op Zoom heeft dinsdag haar arbeidsovereenkomst met een huisartsenpraktijk in Roosendaal ontbonden.