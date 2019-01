West-Brabant Vijf verdachten aangehouden wegens diefstal AED's uit West-Brabant De politie heeft maandag en dinsdag vijf personen aangehouden op verdenking van diefstal en heling de AED's in de omgeving van Etten-Leur en Breda. Het vijftal is in vrijheid gesteld na verhoor maar blijft verdachte in de zaak. Een aantal van de gestolen AED's is teruggevonden.