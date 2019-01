West-Brabant Politie houdt twee automobilisten aan in West-Brabant wegens drugsbezit Een negentienjarige automobilist is zaterdagavond 11 januari aangehouden op de Parallelweg in Bergen op Zoom. Dit omdat hij softdrugs bij zich had. In Roosendaal hiled de politie een 21-jarige Tholenaar aan omdat hij soft- en harddrugs mee had.