Een negentienjarige automobilist is zaterdagavond 11 januari aangehouden op de Parallelweg in Bergen op Zoom. Dit omdat hij softdrugs bij zich had. In Roosendaal hiled de politie een 21-jarige Tholenaar aan omdat hij soft- en harddrugs mee had.

Dat meldt de politie zondag. Rond 22.10 uur zagen agenten op de Mozartlaan in Bergen op Zoom een auto rijden, die bekend was bij de politie in verband met zaken rondom verdovende middelen. De automobilist en zijn twee inzittenden werden op de parallelweg gecontroleerd.

Bij de controle roken agenten meteen een henneplucht uit de auto komen. De bestuurder bleek 25 gram hasj bij zich te hebben. In de auto lag vijfhonderd euro contant geld. ZOwel het geld als de drugs zijn in beslag genomen. De bestuurder is voor onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht.

In Roosendaal zagen agenten rond 20.45 uur een automobilist drugs dealen. Toen ze hem controleerden bleek hij 50 gram soft- en harddrugs bij zich te hebben. In de auto lag 800 euro contant geld. Wederom nam de politie het geld en de drugs in beslag.

De 21-jarige automobilist, een Tholenaar, is aangehouden en in een politiecel ingesloten. De politie neemt de zaak in onderzoek.