Een bouwkeet op Sportpark Hulsdonk in Roosendaal is in de nacht van zaterdag op zondag 13 januari volledig uitgebrand. De brandweer had de brand snel onder controle. Niemand is gewond geraakt.

Rond 02.45 uur werd de brandweer gealarmeerd voor de brand aan de Sportstraat. De bouwkeet van tennisvereniging TC Tolberg bleek bij aankomst van de brandweer al in lichterlaaie te staan.

De brand was snel onder controle. Wel zijn de brandweermannen nog enige tijd bezig geweest met nablussen.

De bouwkeet is volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk wat er precies in de bouwkeet stond.