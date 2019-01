De politie in Bergen op Zoom heeft vrijdagmiddag tijdens de zoektocht naar een gestolen telefoon een tas met gedroogde henneptoppen aangetroffen.

De eigenaar van de telefoon meldde dat zijn telefoon gestolen was en dat hij de locatie van de telefoon kon zien via een zoekapp. De telefoon zou op een adres in Gageldonk zijn. Agenten gingen naar het opgegeven adres en vroegen de officier van justitie of ze bij een van de woningen in de straat naar binnen mochten gaan om te controlen of de telefoon daar was.

Tijdens het wachten op de toestemming van de officier zagen de agenten een man de brandgang bij de woning in lopen. De man werd staande gehouden en in zijn tas werd 289 gram gedroogde henneptoppen gevonden. De 22-jarige man uit Bergen op Zoom is aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Hij heeft daar een verklaring afgelegd en moet zich later voor de rechter verantwoorden.

Na de aanhouding werd de woning gecontroleerd, maar er werd niet meer drugs gevonden. Ook de telefoon is nog niet aangetroffen. De politie stelt verder onderzoek in naar de diefstal. Er zullen onder andere camerabeelden worden opgevraagd van de plaats waar de telefoon werd gestolen.