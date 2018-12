De politie heeft donderdagavond in Rijsbergen drie mannen aangehouden die verdacht worden van het bezit van ongeveer vijfhonderd kilo illegaal vuurwerk.

De politie kreeg donderdagavond een anonieme tip dat er vanuit een woning in Rijsbergen gehandeld zou worden in vuurwerk. Agenten gingen ter plaatse en hoorden vanuit de schuur van de woning meerdere stemmen. Ze liepen naar de voorkant van de woning, waar ze twee mannen via de voordeur met dozen naar buiten zagen komen.

Omdat de mannen mogelijke kopers van vuurwerk waren, hielden de agenten ze staande. In beide dozen trof de politie vuurwerk aan. Ook hadden de mannen een pijp bij zich waar shells mee afgeschoten worden. De agenten hielden beide mannen aan.

Na de aanhouding belde de politie bij de woning aan, waarna een vrouw open deed. Zij vertelde dat de bewoner en vermoedelijke verkoper uit het huis gevlucht was.

In de schuur en in een slaapkamerkast trof de politie vervolgens een grote partij illegaal en consumentenvuurwerk aan. Ook vonden de agenten administratie over de in- en verkoop van vuurwerk.

De bewoner meldde zich om 1.30 uur op het politiebureau, waar hij is aangehouden. Hij wordt verdacht van het illegaal bezit van, opslag van en handel in zwaar vuurwerk. Het vuurwerk is in beslag genomen en naar een veilige locatie gebracht.