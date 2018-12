Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr heeft deze week drie van de vijf gestolen AED's (Automatische Externe Defibrillator) weer in ontvangst mogen nemen.

De vierde zal waarschijnlijk volgende week weer geplaatst worden.

Eind november zijn er vijf AED's gestolen in de gemeente Rucphen: twee in Schijf, twee in Rucphen en één in Sprundel.

Naar aanleiding van de diefstallen werden AED's met een cijferslot uitgerust om verdere diefstallen te voorkomen.

Burgemeester Van der Meer Mohr toont zich verheugd over het feit dat vier van de AED's inmiddels gevonden zijn. "Deze AED's redden immers levens", zegt ze. "Het stelen van een AED is een laffe daad. Dat misdaad niet loont blijkt maar weer eens."

De gemeente Rucphen heeft in alle kernen sinds 2011 een dekkend netwerk met ruim 35 AED's (. Het is van levensbelang om voldoende AED's in de buurt te hebben.