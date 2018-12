De huidige gemeentesecretaris van de gemeente Roosendaal, Ruud Kleijnen, gaat vanaf 1 februari 2019 aan de slag in dezelfde functie in Maastricht. Kleijnen heeft zich ruim zes jaar ingezet voor de gemeente Roosendaal als algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Kleijnen kwam in 2012 naar Roosendaal en verliet daarvoor de gemeente Veghel waar hij eveneens gemeentesecretaris was. "Het is lastig om afscheid te nemen van een organisatie waar ik zo veel fijne jaren heb

gewerkt", laat Kleijnen weten. "Ik kijk terug op zes mooie jaren waarin we samen veel bereikt hebben, vooral op het gebied van participatief en autonomer werken. De laatste jaren hebben we ons op dit gebied enorm ontwikkeld en daar ben ik trots op."

Burgemeester Jacques Niederer laat weten dat met het vertrek van Ruud Kleijnen 'een gedreven persoon' de gemeente verlaat. "In alles wat hij voor de gemeente Roosendaal deed, zette hij zich voor de volle 100 procent in. We wensen hem veel succes in Maastricht."