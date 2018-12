De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag twee mannen aangehouden die onder invloed reden van alcohol of drugs. Een man bij Zevenbergen had teveel gedronken en een man bij Bergen op Zoom bleek onder invloed van THC. De man uit Bergen op Zoom had ook mogelijk gestolen kleding bij zich.

De politie laat dat donderdagmiddag weten. De man bij Zevenbergen werd betrapt toen een voorbijganger een melding maakte van een auto op de vluchtstrook van de A16. Het portier van de auto stond open en de voorbijganger dacht dat de bestuurder mogelijk onwel was geworden.

Toen agenten ter plaatse kwamen, werd een 31-jarige Eindhovenaar op de bestuurdersstoel gevonden. Hij bleek teveel gedronken te hebben. De man blies 725 Ug/l, terwijl 220 Ug/l het toegestane limiet is.

De man moest mee naar het bureau en werd daar gehoord. Zijn rijbewijs is ingenomen en de politie maakt proces-verbaal tegen hem op.

Beginnend bestuurder in Bergen op Zoom had mogelijk THC gebruikt

In de Rembrandstraat in Bergen op Zoom werd omstreeks 2.45 uur een auto gecontroleerd. De 25-jarige beginnende bestuurder moest een speekseltest doen, waaruit bleek dat de man mogelijk onder invloed van THC was.

In de auto troffen agenten ook kleding aan waar het beveiligingslabel nog aan vast zat. Deze kleding is mogelijk buitgemaakt bij een diefstal. De politie heeft de kleding in beslag genomen en onderzoekt de zaak.

Agenten namen het rijbewijs van de man in en deden een melding bij het CBR. Het CBR zal onderzoeken of de man nog geschikt is om auto te rijden.