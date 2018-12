West-Brabant Politie betrapt Brabantse automobilisten onder invloed van alcohol of drugs De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag twee mannen aangehouden die onder invloed reden van alcohol of drugs. Een man bij Zevenbergen had teveel gedronken en een man bij Bergen op Zoom bleek onder invloed van THC. De man uit Bergen op Zoom had ook mogelijk gestolen kleding bij zich.