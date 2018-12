De gemeente Roosendaal heeft afgelopen woensdag, samen met nog zeventien andere partijen, een handtekening gezet onder een convenant van Bijenlandschap West-Brabant. Dertien van deze partijen tekenden ook nog de Nationale Bijenstrategie.

De achttien partijen, waaronder verschillende gemeenten vallen maar ook natuurorganisaties Suiker Unie en het waterschap, zetten zich gezamenlijk in om het leefgebied van bijen en andere bestuivers in de regio West-Brabant te verbeteren.

"Bijen zijn door hun rol in het bestuiven van planten volstrekt onmisbaar voor het behoud van flora en fauna in Nederland. Daarnaast hebben ze een cruciale economische functie in land- en tuinbouw", stellen de organisaties. Wereldwijd gaan bijen en andere bestuivers achteruit in soorten en aantallen en dat is ook het geval in Nederland.

"De helft van onze 358 soorten wilde bijen staan op de Rode lijst, dat wil zeggen dat ze in hun voortbestaan worden bedreigd."

Partijen gaan meer kennis uitwisselen

De samenwerking tussen de verschillende partijen zorgt er onder andere voor dat er kennis uitgewisseld gaat worden, maar het biedt ook de mogelijkheid om grotere projecten aan te pakken.

"Door samen te werken en mogelijkheden te benutten willen we zorgen voor vooruitgang. Bijenlandschap West Brabant streeft naar een kleurrijk en aantrekkelijk landschap. Dit is voor de bijen en bestuivers positief, maar ook voor inwoners en recreanten."

Bijenstrategie in 2017 in het leven geroepen

De Nationale Bijenstrategie is in 2017 in het leven geroepen door de minister van Landbouw. Deze strategie richt zich op alle bestuivers, in het bijzonder de wilde bijensoorten. In Nederland horen juist de wilde bijen tot de voornaamste bestuivers.