De gemeente Etten-Leur gaat zoveel mogelijk op afspraak werken. Vanaf 1 januari dienen mensen die bijvoorbeeld een nieuw paspoort willen aanvragen daarvoor eerst via internet of de telefoon een verzoek in te dienen.

Afspraken inplannen kan vanaf maandag van 09.00 tot 16.00 uur op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Op maandagavond is het gemeentehuis open van 17.00 tot 20.00 uur. Alleen op woensdagochtend tussen 09.00 en 12.00 is er vrije inloop. Een afspraak maken is op dat moment niet nodig.