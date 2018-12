Achttien partijen in West-Brabant, onder wie kartrekker gemeente Rucphen, hebben zich verenigd als Bijenlandschap West-Brabant met als taak het leefgebied van de bij te verbeteren.

Woensdag wordt een convenant ondertekend. Dertien van deze partijen zetten daarnaast hun handtekeningen onder de in 2017 door de Minister van Landbouw in het leven geroepen Nationale Bijenstrategie. Dit plan richt zich op alle bestuivers, in het bijzonder de wilde bijensoorten.

Naast de gemeente Rucphen zijn de deelnemers ANV Brabantse Wal, ANV tussen Baronie en Markiezaat, Bijenhoudersvereniging De Wal van Brabant, Brabants Landschap, Evides Waterbedrijf, Food4bees, Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Moerdijk, Gemeente Halderberge, Gemeente Roosendaal, Gemeente Woensdrecht, LSNed, Natuurmonumenten, Natuurpodium Brabantse Wal, Suiker Unie, Waterschap Brabantse Delta en Fruitport West-Brabant.

Bijenlandschap West-Brabant wordt met wetenschappelijk onderzoek ondersteund door Wageningen Environmental Research, onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

Onmisbaar

Bijen zijn door hun rol in het bestuiven van planten volstrekt onmisbaar voor het behoud van flora en fauna in Nederland. Daarnaast hebben ze een cruciale economische functie in land- en tuinbouw. Wereldwijd gaan bijen en andere bestuivers achteruit in soorten en aantallen.

Dat geldt zeker ook voor Nederland, weet wethouder René Lazeroms van de Gemeente Rucphen. "De helft van onze 358 soorten wilde bijen staat op de Rode Lijst. Dat wil zeggen dat ze in hun voortbestaan worden bedreigd", vertelt hij. "Het verdwijnen van bijen heeft grote en onomkeerbare gevolgen voor de biodiversiteit en voedsel- en fruitproductie. Om deze reden zet Bijenlandschap West Brabant zich in voor onze bijen en andere bestuivers."