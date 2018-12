West-Brabant Politie neemt 52 kilo zwaar vuurwerk in beslag in West-Brabant Flexteam de Markiezaten heeft afgelopen woensdag en donderdag 21 adressen bezocht in vijf gemeenten in West-Brabant. Dit in verband met illegaal vuurwerk. Daarbij werd in totaal zo'n 52 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Dat laat de politie weten.