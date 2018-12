De politie heeft zaterdagavond een 24-jarige Fransman aangehouden omdat hij een ploertendoder, een soort wapenstok, in zijn auto had liggen. Ook zijn dertigjarige bijrijder, eveneens uit Frankrijk, is aangehouden.

De politie meldt zondag dat de man rond 21.50 uur aan de kant werd gezet omdat hij 170 kilometer per uur reed waar 130 kilometer per uur is toegestaan.

Toen een van de agenten met de man in gesprek ging, zag hij in een opbergvak in de autodeur een etui. Deze etui werd herkend als het soort waar ploertendoders in worden opgeborgen, wat ook het geval bleek te zijn.

De man is wegens verboden wapenbezit aangehouden en ingesloten.