Het Mollerlyceum, het Juvenaat en het Roncalli gaan samen één nieuwe scholengroep vormen. Dit is nodig om de scholen levensvatbaar te houden en de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen wanneer het aantal leerlingen komende jaren steeds verder afneemt.

​De docenten zijn dinsdag ingelicht over het besluit. In het meest positieve scenario opent de nieuwe scholengroep over vier jaar haar deuren.

Er zijn te weinig leerlingen om het Mollerlyceum, het Juvenaat en het Roncalli zelfstandig open te houden. "De krimp is een landelijke trend", zegt Eugene Bernard, voorzitter van de Raad van Bestuur van OMO. "Daar valt niet over te discussiëren."

Het aantal leerlingen in Bergen op Zoom lag in 2015 op zo'n 5.000. "In 2025 zijn dat er nog maar krap 4300. Dan is verandering gewoon nodig", aldus Bernard.

Wethouder noemt besluit 'moedig'

Wethouder van Onderwijs Barry Jacobs noemt het samengaan van de scholen een "moedig" besluit. "Ik vind het met name positief dat de school toekomstbestendig wordt en dat er voor leerlingen ook nog wel degelijk wat te kiezen overblijft."

Vooral voor het Gymnasium Juvenaat is de verandering groot. De school is met haar 118 jaar de oudste van de stad. Het was dan ook een lastige keuze, maar bestuurder van de SKVOB Berend Buddingh legt uit dat samenwerken beter is dan concurreren. De school heeft momenteel met 420 leerlingen.

"We hebben onszelf als opdracht meegegeven dat binnen de nieuwe scholengemeenschap een herkenbaar, kleinschalig gymnasium moet blijven bestaan. De cultuur van het gymnasium moet in stand blijven en groep achters uit onze gemeente moeten de mogelijkheid houden om voor een gymnasium te kiezen."

Hoe dat eruit gaat zien, is nog niet bekend. Ook over de locatie van de nieuwe school is nog niets bekend. Mocht het op de plek van een van de huidige scholen komen, dan is het Roncalli de logische keuze. Daar is het meeste ruimte voor nieuwbouw.

Besluit verrassing voor achtstegroepers

Voor veel middelbare scholen en achtstegroepers die net een keuze voor een school hebben gemaakt zal het nieuws als verrassing komen. Toch benadrukken de bestuurders en rectoren graag de positieve kanten van het plan.

"Het onderwijs is momenteel volop in beweging. Nieuwbouw is aantrekkelijk en gaat veel moois kunnen bieden aan de leerlingen, zoals moderne nieuwe faciliteiten." Maar over het belangrijkste voordeel blijven de mannen duidelijk: "De kwaliteit van het onderwijs wordt nog beter. En daar gaat het om."