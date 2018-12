De rechtbank in Middelburg heeft in de zaak van een grootschalige cocaïnesmokkel vijf mannen een lagere straf opgelegd dan was geëist.

Alleen een 37-jarige man uit Roosendaal, die in plaats van de geëiste acht jaar veroordeeld werd tot negen jaar cel, kreeg een hogere straf.

Een 29-jarige Middelburger kreeg voor zijn betrokkenheid bij de smokkel van 1.143 kilo cocaïne zes jaar en drie maanden in plaats van de geëiste acht jaar en een Goesenaar kreeg een veroordeling van 32 maanden cel, in plaats van de geëiste vier jaar.

De cocaïne, verstopt in een container met ananassap uit Colombia, werd in december 2015 na een inval aangetroffen in een loods in Raamsdonksveer.