West-Brabant Twee mannen aangehouden na hennepvondst in bestelbus bij Rucphen Surveillerende agenten hebben donderdagmiddag in de Poppestraat in Sint Willebrord 994 gram hennep gevonden in een bestelbus nadat de bestuurder werd staande gehouden omdat hij "raar reed". De twee negentienjarige inzittenden zijn aangehouden.