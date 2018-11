De politie heeft dinsdag vier hennepkwekerijen opgeruimd in Bergen op Zoom, Sprundel, Roosendaal en Scherpenisse. In totaal werden ruim 1500 planten in beslag genomen en vernietigd.

Dit gebeurde tijdens een hennepruimdag van politiekorps Markiezaten.

De grootste vondst werd gedaan in een woning aan het Anna van Burenplein in Scherpenisse. Daar troffen agenten 748 hennepplanten aan. In de huurwoning werd niemand aangetroffen. De woningstichting zal de huur opzeggen.

In een woning aan de Genestetlaan in Roosendaal werden 464 hennepplanten aangetroffen. Ook hier trof de politie niemand aan. De stroom werd op illegale wijze getapt.

De politie trof in een garage achter een woning aan de koekoekstraat in Sprundel twee kweekruimtes aan. Hier zijn recent 208 hennepplanten geoogst: een deel van die lading lag nog te drogen. De politie denkt dat er in de ruimtes eerdere oogsten hebben plaatsgevonden.

In een woning aan de Brechterhoeflaan in Bergen op Zoom werd een hennepkwekerij met 120 planten en een droog- en verwerkingsruimte voor hennep gevonden. Omdat de kwekerij al langer in bedrijf was en er inkomsten mee zijn vergaard, nam de politie de auto van een 31-jarige verdachte uit Bergen op Zoom in beslag.