West-Brabant Middelburger (44) aangehouden voor mishandeling jongen (18) in Rijen Een 18-jarige jongen uit Bergen op Zoom is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld in een woning in Rijen. De 44-jarige verdachte is kort na middernacht aangehouden in zijn woning in Middelburg. Hij zou een bekende zijn van het slachtoffer.