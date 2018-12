De gemeenten in West-Brabant gaan in 2019 meer dan 3,5 miljoen euro investeren in projecten die de verkeersinfrastructuur verbeteren en meer dan 1,1 miljoen euro in projecten die het verkeersveilig gedrag bevorderen.

De wethouders mobiliteit van West-Brabant en de Provincie Noord-Brabant hebben hierover een akkoord bereikt. Naast dit bedrag stelt de provincie ook nog eens 2,6 miljoen euro subsidie in het vooruitzicht. De overige kosten betalen de gemeenten.

Het regionale uitvoeringsprogramma 2019 telt ruim dertig projecten. Ze zijn vooral gericht op de fietsveiligheid en de bereikbaarheid van West-Brabant.

Het thema zichtbaarheid krijgt in 2019 extra aandacht. Op twintig nog nader te bepalen locaties in West-Brabant vragen de gemeenten aandacht voor zichtbaarheid bij de doelgroep fietsende forensen. Het gaat hierbij om het regionale project 'Val op shop'.

Daarnaast voeren meerdere gemeenten fietsverlichtingsacties en zebra-acties uit. Ook is er geld beschikbaar voor verkeerseducatieprogramma's op scholen zoals het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) en Totally Traffic.

150 automobilisten kunnen deelnemen aan project voor alertheid

Volgend jaar kunnen verder 150 jonge automobilisten in West-Brabant deelnemen aan het regionale project 'Trials'. Dit project richt zich met name op alertheid in het verkeer. De eigen bijdrage van de deelnemers in 2019 is lager dan in 2018, omdat de gemeenten voor dit project in 2019 subsidie ontvangen.

Ook voeren meerdere gemeenten elektrische fietscursussen uit en schaffen ze dynamische snelheidsdisplays (smileys) aan die op diverse plekken in de regio komen te staan.