West-Brabant Minister maakt 2,5 miljoen euro vrij voor drugsproblematiek in regio Minister Fred Grappenhaus van Justitie en Veiligheid maakt eenmalig 2,5 miljoen euro extra vrij voor de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant om de synthetische drugsproblematiek in de regio aan te pakken. Dat schreef hij maandag in een brief aan de Tweede Kamer.