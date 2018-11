West-Brabant Harde botsing tussen auto's op Bredaseweg in Rijsbergen Een personenauto is woensdagochtend rond 07.15 uur frontaal gebotst op een andere auto van het merk Volvo op de Bredaseweg in Rijsbergen. Dit gebeurde nadat in eerste instantie een vrachtauto werd geschampt. Het ongeval gebeurde ter hoogte van camping Fort Oranje.